Réveillon de Noël : des étoiles dans l'assiette pour 25€

Le soir du réveillon, il faut que tout soit parfait : sur la table comme dans les assiettes. Un menu d'exception composé avec les produits du terroir, mais sans se ruiner. Le dîner de fête ne doit pas dépasser 25€ par personne. Dans son auberge gastronomique du Pays Basque, à Saint-Pée-sur-Nivelle, Cédric Béchade s'est mis aux fourneaux.

Un repas d'exception à 22€

Le cuisinier qui a fait ses classes dans les palaces parisiens prépare un bouillon dont il partage le secret. Dans ce bouillon, il y dépose un filet de truite pêché à quelques kilomètres, c'est la truite de banka. Piment d'Espelette et farine de maïs, ces ingrédients composent les entremets qui accompagnent la truite. Pas plus de 5 € par personne pour cette truite de fête. Pour la suite de son menu, Cédric Béchade va préparer une croûte de sel pour habiller la poularde du réveillon. Pour la garniture le chef a prévu des champignons et des pommes de terre sous un nuage de crème. Le chef concocte ensuite un dessert à base de châtaigne. Au total, ce repas de réveillon coûte 22 € par personne.

