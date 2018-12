Bas-Rhin : dans les coulisses d'une institution alsacienne

Au pied de la cathédrale de Strasbourg (Bas-Rhin), la maison Kammerzell, monument historique et restaurant incontournable pour le réveillon du jour de l'An. À 9 heures du matin, lundi 31 décembre, le chef Hubert Lépine s'active dans les cuisines. En préparation : du homard servi avec des noix de coquilles Saint-Jacques poêlées et un risotto d'orge perlé. Pour la brigade, il faut mener de front le service du midi et les 250 couverts du réveillon. Au menu : foie gras, filet mignon de veau et crustacés. Un plaisir à cuisiner.

Menu d'exception

Cette soirée est aussi à part pour le personnel en salle. Dans tout le restaurant, les plans de table sont chamboulés et le dressage minutieux. "On fait plus attention à la propreté, à l'alignement, aux petits détails que les gens ne voient pas forcément", confie l'un d'eux. Un étage plus bas, les tables seront enlevées pour laisser place à une piste de danse. En cuisine, les commis mettent la dernière touche finale pour un menu d'exception à 148 euros hors boissons. Pour cette soirée, certains clients ont réservé depuis des mois. Ce soir, la maison affichera complet pour passer le cap de la nouvelle année.

