Congé paternité en Norvège : au bonheur des pères

C'est le pays le plus heureux du monde selon l'ONU : la Norvège et sa capitale Oslo de 700 000 habitants. Dans la famille, tout est fondé sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Ou plutôt entre les mamans et les papas. Dans les rues, dans les parcs, ils sont partout avec leur bébé et en congé paternité. À 29 ans, Mikkel Johansen est papa pour la première fois. Son fils Emil à 11 mois. Ce technicien de maintenance n'a pas hésité à prendre quatre mois de congé paternité pour s'en occuper.

Huit mois, payés à 100% par l'État

"En principe la mère prend la première partie du congé parental et le père prend le relais", explique Mikkel. Mais en Norvège, deux mois et demi de congé parental sont exclusivement réservés au père. S'il le souhaite, il peut même prendre jusqu'à huit mois, payés à 100% par l'État. Grâce à cette organisation, la femme de Mikkel, Lynn, a pu reprendre son travail plus tôt que prévu, et même décrocher un CDI.

