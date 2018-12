Moyen-Orient : le retour des touristes

Aux portes du désert, un étroit corridor de pierres qui fut, des années durant, boudé par les visiteurs. Derrière des immenses falaises, Pétra et ses trésors, longtemps délaissés, retrouvent leur magnétisme légendaire. Les touristes sont de retour. La Jordanie a toujours été considérée comme l'un des pays les plus sûrs de la région. Mais les guerres toutes proches, en Syrie et en Irak, ont pendant des années refroidies les visiteurs.

Une fréquentation en hausse de 35%

Aujourd'hui encore, les craintes n'ont pas toujours disparu. "Mes amis m'ont dit : "Comment ça ? Pourquoi la Jordanie ?", confie une touriste. Mais avec une fréquentation en hausse de 35%, les années noires semblent s'éloigner, estime le directeur du site. Cette embellie ne se limite pas à la Jordanie et à ses trésors. La plupart des pays de la région en ont bénéficié. En 2018, les touristes sont clairement de retour au Moyen-Orient. Avec 80% de croissance, le champion est d'ailleurs l'Égypte.

