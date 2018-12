Réveillon : composer un repas de fête bon marché

La journaliste Florence Griffon, sur le plateau de France 2, propose un menu qui ne coûtera que 15 euros par personne. En entrée, "je vous suggère de la truite fumée française. On en trouve d'excellente qualité, souvent meilleure que certains saumons, et à des prix plus attractifs : 29€ le kg de truite contre 38€ le kg de saumon. Autre idée, un très bon velouté maison de légumes ou de champignons", conseille-t-elle. En plat principal ensuite, "si vous n'êtes pas très nombreux, optez pour une poularde plutôt qu'un chapon, c'est souvent plus petit, environ 2,5 kg, mais ça se cuisine exactement de la même manière. Comptez dans les 30 € le kg en moyenne pour la poularde, contre 70 € pour un chapon", précise Florence Griffon.

"Remplacer le champagne par du crémant"

Autre idée, "un menu végétarien avec des pâtes aux truffes, herbes et parmesan". Pour le dessert, "vous pouvez essayer une petite bûche maison et pour l'accompagner, vous pouvez remplacer le champagne par du crémant. On trouve d'excellents crémants à moins de 12 euros la bouteille, ou bien du vouvray ou du saumur pétillant, mais à consommer avec modération. Au final, on arrive à 15,30 € par personne", conclut la journaliste.

