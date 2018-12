Ça nous marque. Le champagne Salon, le champagne le plus cher du monde

Le champagne, boisson festive par excellence. (GETTY IMAGES)

Son nom vous est probablement inconnu et pourtant, c’est le champagne le plus cher du monde. Sur internet vous ne trouverez pas effectivement de champagne Salon à moins de 460 euros par bouteille.

Une cuvée tous les 3 ans

Comment s’explique un tel prix : "La rareté, répond Didier Depond, le premier millésime de Salon date de 1905, mais il faut savoir que durant tout le XXeme siècle il n’a été produit que 37 fois du vin. Chez Salon, le vin est uniquement millésimé et on ne produit ce champagne que dans les grandes années. Donc, on peut être plusieurs années sans rien faire en attendant que la nature nous donne une excellente année. Autre spécificité, nous gardons nos vins au moins 10 ans en cave avant de les commercialiser, donc nous avons un stock d’environ 14 ans en vieillissement chez nous, ce qui est unique en Champagne et même unique dans le monde du vin".

Une clientèle japonaise

"Nous sommes une bulle dans l’océan du champagne parce que sur les 300 millions de bouteilles de champagne produites chaque année seules 60.000 sortent de nos caves… tous les 3 ans".

Malgré le prix, le Champagne Salon n’a pas de problème à trouver acquéreur : "Nous avons même des listes d’attente de plusieurs milliers d’acheteurs qui espèrent avoir du Salon. Les ventes se font essentiellement à l’export, 98 % de notre champagne est acheté à l’étranger principalement au Japon qui est notre premier marché. Les Japonais connaissent la rareté et savent ce qui est beau et bon c’est pour cette raison que ce marché est essentiel pour nous".