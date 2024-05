Japon : une barrière pour cacher le mont Fuji aux touristes

Dans une commune du Japon, les touristes se succédaient vers une supérette afin de se photographier devant le mont Fuji. La municipalité a installé un filet pour cacher la vue.

Au Japon, le mont Fuji est une splendeur de la nature et une montagne sacrée pour les plus croyants. Il est la star des cartes postales, mais aussi des réseaux sociaux. Le cliché devant une supérette moderne est devenu viral. Agacée par le pèlerinage photographique et le surtourisme qui l'accompagne, la commune de Fujikawaguchiko (Japon) a décidé d'ériger un filet de maille opaque de 20 m de long et 2,5 m de haut. "C'est décevant qu'ils installent ce filet devant ce spot emblématique, mais on peut comprendre" assure Christina Roys, touriste de Nouvelle-Zélande.

Des incivilités de la part des touristes

Dans ce pays attaché au strict respect des règles, les incivilités des touristes étaient devenues intolérables, comme les comportements dangereux le long de la route ou les déchets abandonnés… "Il y a tellement de monde parfois que j'ai du mal à sortir de ma voiture", indique Yoshihiko Ogawa, épicier. Les autorités locales souhaitent laisser la barrière en place aussi longtemps que nécessaire.