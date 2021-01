Japon : un thon rouge de 208 kilos vendu à 165 000 euros

Au marché aux poissons Toyosu, situé dans la ville de Tokyo, au Japon, la vente commence très tôt dans la matinée, à 5 heures du matin, au son des cloches des employés. Cette année, dans ce marché, il n'y aura pas d'excès pour la vente aux enchères de thons du Nouvel An. Le poisson le plus cher du jour est un thon rouge de 208 kilos, adjugé pour 165 000 euros. On est tout de même loin du record de 2019 : un poisson de 278 kilos avait été vendu pour 2,7 millions d'euros.

Une espèce toujours menacée

Le restaurant de sushis Ginza Onodera a acheté plusieurs thons lors des enchères, dont la précieuse pièce. L'espèce du thon rouge a failli disparaître il y a 20 ans. Sa population a augmenté ces dernières années grâce aux quotas de pêche, mais il reste toujours menacé.