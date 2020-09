Environnement : le thon rouge est de retour

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Ancienne espèce en voie de disparition il y a moins de 10 ans, le thon rouge est de retour. On en trouve des centaines en mer Méditerranée. "Il y a 6 ans quand j’ai commencé, pêcher 7 thons sur une nuit, je me serais dit : 'waou'", commente Erwan Berton, fier de sa prise du jour.

Renaissance de l’espèce

Au début des années 2000, le thon, victime de son succès, est déclaré en surpêche. Devenu la coqueluche des cuisiniers, et très utilisé dans la préparation des sushis, son prix a été multiplié par 15. En conséquence, 80% de l’espace a disparu, entrainant la colère des scientifiques et une nouvelle loi européenne, qui impose des quotas. 13 ans plus tard, l’espèce renaît enfin et il est désormais possible d’apercevoir des bancs de thons. "C’est un signe de très bonne vitalité du stock", explique Tristan Rouyer, chercheur à Sète (Hérault) et spécialiste des thons rouges. Depuis 2015, les quotas de pêche augmentent à nouveau de 20% chaque année, ce qui inquiète certaines associations.

Le JT

Les autres sujets du JT