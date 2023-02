Football : Kazuyoshi Miura, véritable star au Japon et à l'origine d'"Olive et Tom", retrouve un club professionnel à 55 ans

L'attaquant japonais est un professionnel sur qui les années n'ont pas d'impact. Ce joueur de football quinquagénaire vient de signer un contrat dans un championnat de deuxième division au Portugal.

C'est l’histoire d’un footballeur pas comme les autres. Kazuyoshi Miura est une véritable star au Japon : il doit sa célébrité à ses performances sur le terrain, mais aussi, car il est cité comme source d’inspiration d’un célèbre dessin animé sur le football, bien connu des enfants nés dans les années 1980 : Olive et Tom.

>> Séisme en Turquie et en Syrie : l'international ghanéen Christian Atsu retrouvé vivant sous les décombres, un gardien turc parmi les victimes

Ce joueur, né en 1967, aurait dû prendre sa retraite, mais il est finalement toujours en activité. Mieux encore : à 55 ans, ce joueur est devenu le plus vieux professionnel de football puisqu'il a signé à Oliveirense, un club de deuxième division portugaise.



Ce joueur à la longévité incroyable a commencé le football en 1973 : il est alors recruté en 1986 par le club brésilien de Santos, le club de cœur de Pelé. Le Japonais est resté quatre saisons au Brésil, dans différents clubs. Et autant de matchs qui ne sont pas passées inaperçus chez lui. En 1990, de retour au bercail, Kazuyoshi Miura est déjà considéré comme une légende.

Un globe-trotter du ballon rond

Pour son retour au Japon, au Verdy Kawazaki, il compile 133 buts lors de 239 matchs. Avec ses prestations sur le terrain, et grâce aussi au succès de l'animé Olive et Tom, il devient un vrai phénomène. Dans les discothèques japonaises, on danse ainsi la Kazu Dance, inspirée des célébrations des buts du joueur, qui est aussi appelé en sélection nationale. Il jouera 89 matchs avec les Samuraï Blue pour 55 buts.



Forcément, l’Europe du foot a regardé ça de près : il est alors transféré en Italie, à la Genoa en 1994, puis en Croatie, à Zagreb en 1998. Il a alors 38 ans. Et si plein de joueurs professionnels arrêtent à cet âge, Kazuyoshi Miura continue. Il poursuivra sa destinée en Australie pour une dernière saison en 2005. Il raccroche alors les crampons durant 17 saisons... jusqu'en 2022, où il signe son retour à Suzuka, avant ce rebond au Portugal. Et il semble le seul désormais à mettre fin à son rêve de foot.