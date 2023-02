Séisme en Turquie et en Syrie : l'international ghanéen Christian Atsu retrouvé vivant sous les décombres

L'ancien joueur de Chelsea et Newcastle était porté disparu après le violent séisme, et ses fortes répliques, qui ont secoué le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, lundi.

Article rédigé par Apolline Merle - franceinfo: sport France Télévisions

Temps de lecture : 1 min.

L'international ghanéen Christian Atsu, sous les couleurs de Newcastle, le 14 janvier 2020. (MI NEWS / AFP)

C'est un soulagement. Porté disparu après les tremblements de terre qui ont secoué le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie lundi 6 février, l'international ghanéen Christian Atsu, ancien joueur de Chelsea et Newcastle, a été retrouvé vivant sous les décombres, a annoncé sur une radio turque, mardi 7 février, Mustafa Ozat, porte-parole du club de Hatayspor où évolue le joueur : "Christian Atsu a été sorti [des décombres] blessé. Notre directeur sportif, Taner Savut, est malheureusement toujours sous les décombres. Hatay a été profondément affecté. Nous nous dirigeons vers la fin des heures les plus dangereuses." Une information confirmée par la Fédération ghanéenne de football sur son compte Twitter. "Nous avons reçu de bonnes nouvelles selon lesquelles Christian Atsu a été secouru des décombres du bâtiment effondré et reçoit des soins." Agé de 31 ans, Christian Atsu compte 65 sélections avec l'équipe du Ghana. Dimanche, il avait été l'auteur du but vainqueur, dans le temps additionnel, de son équipe contre celle de Kasimpasa SK (1-0), et partageait sa joie sur son compte Twitter. C'était quelques heures avant le terrible séisme. Sur Instagram, l'entraîneur de Hatayspor Volkan Demirel avait témoigné lundi de son inquiétude face à cette tragédie. "À l’aide… Je vous demande d’envoyer toutes les ressources dont vous disposez, ce n'est pas seulement Hatay et Antakya. Je vous en supplie, je vous le demande. S'il vous plaît, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu ! Des gens meurent ici..." Selon les derniers chiffres, le bilan humain s'élève désormais à plus de 5 000 morts.