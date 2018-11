VIDEOS. Forêts dévastées, côtes submergées... Plusieurs régions italiennes frappées par de violentes intempéries

Les fortes pluies et les vents violents qui se sont abattus sur l'Italie ont fait, en Sicile, douze nouvelles victimes, ce qui porte à 29 morts le bilan des intempéries de cette semaine dans le pays.

Pluies torrentielles, glissements de terrain et inondations... De violentes intempéries frappent une partie de l'Italie depuis plus d'une semaine. Au total, au moins 32 personnes sont mortes, dont neuf membres d'une même famille en Sicile, ont annoncé dimanche 4 novembre les pompiers. La protection civile italienne a qualifié ce mauvais temps de "l'une des situations météorologiques les plus complexes de ces soixante dernières années". Retour en images sur les ravages provoqués par ces événements climatiques.

Des forêts ravagées en Vénétie

Dans le nord du pays, les pompiers ont filmé avec un drone des images apocalyptiques. En raison des vents violents qui ont soufflé jeudi, des centaines d'arbres ont été déracinés dans le massif des Dolomites. Les intempéries ont balayé "100 000 hectares de pins", a précisé dimanche le gouverneur de la Vénétie Luca Zaia, qui a survolé la zone avec le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini.

Les eaux du barrage de Comelico ont été complètement recouvertes de troncs et de branches. Près de 160 000 personnes ont été privées d'électricité et plusieurs villages se sont retrouvé isolés.

Une vague dévastatrice près de Gênes

Les vents violents ont provoqué des vagues dévastatrices en mer Méditerranée. Jeudi, un restaurant d'Arenzano, non loin de Gênes, a été dévasté par l'une d'elles. La force de l'eau a brisé les vitres, et la mer bouillonnante s'est engouffrée dans tout l'établissement.

Les caméras de vidéosurveillance ont capturé cette houle impressionnante depuis le bord de mer.

Venise les pieds dans l'eau

Des inondations à Venise ? Rien de plus normal en cette saison. Mais la ville a subi lundi l'une des pires montées des eaux de son histoire récente avec des rafales de vents atteignant les 180 km/h. Le niveau de l'eau a augmenté de 156 cm. Pourtant, dans certains restaurants, le service s'est poursuivi normalement... mais en bottes.

Une rivière meurtrière en Sicile

Dans la nuit de samedi à dimanche, douze personnes, dont neuf personnes d'une même famille surprises dans une maison par la brusque montée des eaux d'une rivière, ont trouvé la mort en Sicile. Les corps des neuf membres de la famille, dont des enfants âgés de 1 an, 3 ans et 15 ans, ont été retrouvés à Casteldaccia, une commune côtière située à l'est de Palerme. Les six autres victimes sont âgées de 32 à 65 ans. L'île a été fortement touchée par les inondations, comme on peut le voir sur cette vidéo, captée près de Palerme.