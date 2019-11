Italie : nouvelle montée des eaux à Venise

Enfin, la décrue s'amorce à Venise (Italie). Après trois épisodes exceptionnels de marée haute cette semaine, l'eau cesse de monter. C'est un soulagement pour le maire de la ville. "Heureusement, la marée d'aujourd'hui, qui devait atteindre un mètre soixante n'a atteint qu'un mètre cinquante et le niveau d'eau commence à diminuer", indique Luigi Brugnaro. Vêtus de bottes de pluie, les Vénitiens constatent les dégâts dans les rues. L'eau est montée très vite et les habitants ont été pris de court.

Un milliard d'euros de dégâts

"La situation était très difficile. Tout ce que nous avons tenté de faire pour protéger nos affaires a été vain", confie un habitant. Plus de cinquante églises ont été endommagées, dont la célèbre basilique cathédrale Saint-Marc. Des hôtels et boutiques sont totalement inondés et les commerçants sont abattus. Le maire de Venise évalue les dégâts matériels à plus d'un milliard d'euros.