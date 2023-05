Italie : la solidarité s'organise après les inondations

Durée de la vidéo : 2 min.

FRANCE 3

Article rédigé par F. Bouquillat, C. Beauvalet - France 3 France Télévisions

En Italie, le bilan s'alourdit après les violentes inondations, on dénombre 14 morts et plus de 15 000 personnes évacuées. Alors que les dégâts sont considérables, la solidarité s'organise et des jeunes venus du pays tout entier viennent aider les sinistrés.

Dans l’Emilie Romagne (Italie) dévastée, les “anges de la boue”, comme les surnomment les Italiens, tentent de remonter le moral de la population. Les jeunes volontaires sont arrivés jeudi 18 mai dans la région pour venir en aide aux sinistrés. “Les gens ont besoin d’aide et nous, on est là. On est jeunes, on est forts et quand on voit leurs visages bouleversés, on ne peut être que motivés”, dit une femme.

Les sauveteurs espèrent ne plus trouver de corps dans les habitations Réfugiés tout en haut de leurs habitations remplies d’eau, de nombreux habitants refusent de quitter leur logement, alors les militaires viennent les ravitailler. À Cervia depuis trois jours, les sauveteurs tentent de vérifier l’intérieur des habitations, espérant ne pas trouver de nouveaux noyés. Les eaux refluent lentement, mais l’alerte météo n’est toujours pas levée. Une polémique enfle. En 2014, pour lutter contre les inondations, l’ancien Premier ministre, Matteo Renzi, avait affecté 8 milliards d’euros à la construction de digues et de canaux. Mais ses successeurs ont mis ce projet au rebut.