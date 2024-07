Italie : l’aéroport de Milan rebaptisé "Silvio Berlusconi" par Matteo Salvini

Silvio Berlusconi donne son nom à l’aéroport de Milan, en Italie. De nombreux Italiens s’en indignent, l’ex-Premier ministre décédé en 2023 restant une personnalité controversée.

L’aéroport de Milan Malpensa (Italie) vient d’être rebaptisé Silvio Berlusconi. C’est Matteo Salvini, le ministre des Transports, qui a choisi son nom. "Ça a été un grand chef d’entreprise, un grand homme de sport, de finances, des médias, et aussi un grand homme politique", a-t-il déclaré.

Une pétition a été lancée

Silvio Berlusconi est également connu pour ses démêlés judiciaires et ses frasques sexuelles. Une pétition a été lancée pour s’opposer au nom controversé du "Cavaliere". Plus de 130 000 personnes ont déjà signé. "Je suis contre ce nom. Je ne pense pas que ce soit une figure exemplaire", confie un homme. Un autre assure avoir d’abord "cru que c’était une blague". Avec plus de 25 millions de voyageurs par an, Milan est le deuxième aéroport le plus fréquenté d’Italie.