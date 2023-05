Italie : au moins cinq morts en Emilie-Romagne après d'importantes inondations

Les rues de nombreuses localités en plaine ont été submergées par les eaux après d'abondantes précipitations.

La prudence reste de mise. Des inondations causées par de fortes pluies en Emilie-Romagne, dans le centre-nord de l'Italie, ont fait au moins cinq morts et des milliers d'évacués, ont annoncé les autorités, mercredi 17 mai. "Au total, nous avons trois victimes à Forli, une à Cesena et une à Cesenatico qui pourrait être un homme de nationalité allemande disparu depuis plusieurs jours à Rimini", a précisé une responsable de la préfecture.

Les rues de nombreuses localités en plaine ont été submergées par les eaux après d'abondantes précipitations. Localement, jusqu'à 15 cm de pluie ont été enregistrés ces dernières 24 heures et beaucoup d'habitants se sont retrouvés piégés, contraints de se réfugier dans les étages ou sur les toits de leurs maisons. Les services d'urgence ont évacué des milliers de personnes, secourant enfants et personnes âgées à dos d'homme, à bord de canots pneumatiques ou par hélicoptère.

Le maire de Bologne, Matteo Lepore, a exhorté la population à la plus grande prudence. Il ne faut "surtout pas prendre la voiture, mais monter au premier étage des maisons et, s'il n'y a pas d'étage, l'évacuer", a-t-il précisé sur Instagram. La protection civile italienne a déclaré que 14 rivières étaient sorties de leur lit entre mardi et mercredi et que 23 communes étaient inondées. Elle a appelé sur Twitter à prendre des "précautions maximales", alors que les maires de la région recommandaient à leurs concitoyens de se réfugier en altitude.