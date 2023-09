Italie : à Pouzzoles, les habitants vivent sous la menace d’un volcan

En Italie, un super volcan fait l’objet de toutes les attentions depuis des années. Un demi-million d’habitants vivent sous la menace d’une violente éruption. La ville de Pouzolles est au cœur des attentions.

Autour du cratère de plus de 700 mètres de diamètre, le paysage est lunaire. À quelques mètres des habitations seulement, des trous bouillonnants rejettent des fumées à plus de 60°C. La ville de Pouzzoles (Italie), 80 000 habitants, est en fait construite sur un volcan en activité le plus redouté du pays. Gaetano cultive son potager depuis toujours sur un petit bout de terrain. Ces dernières années, il a vu le volcan progresser.

"On sent que ça tremble"

Désormais, plus rien ne pousse. Partout sur le terrain, des traces de soufre ont été rejetées par les fumerolles. Il lui suffit de gratter la falaise sur quelques centimètres pour voir la fumée du volcan. "Souvent, on sent que ça tremble", commente-t-il. Les secousses sont ressenties plus fortement la nuit. Les mouvements sont de plus en plus fréquents selon les habitants. "Si les vulcanologues se montrent rassurants, les habitants ont du mal à cacher leur inquiétude", affirme Raphaële Schapira, envoyée spéciale à Pouzzoles.