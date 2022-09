Italie : la victoire historique de Giorgia Meloni aux élections législatives

Dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 septembre, Giorgia Meloni affichait un large sourire après l'annonce de la victoire de son parti, Fratelli d'Italia, aux élections législatives italiennes. Probable future Présidente du Conseil, Giorgia Meloni est une nouvelle incarnation de la droite la plus extrême aujourd'hui en Italie. C'est une première depuis la chute du dictateur Mussolini. Ses partisans étaient en larmes à l'annonce de sa victoire.

Giorgia Meloni veut renégocier les traités européens

Pendant sa campagne, ses adversaires lui ont reproché son passé dans les jeunesses néo-fascistes. Elle fut autrefois fan du dictateur Mussolini. À l'annonce de sa victoire, elle s'est donc employée à rassurer et à rassembler. "Nous serons appelés à gouverner cette nation, et nous le ferons pour tous les Italiens, dans l'objectif d'unir notre peuple", a-t-elle ainsi déclaré. Ses priorités : renégocier les traités européens, fermer les frontières et protéger l'Italie de ce qu'elle appelle "l'islamisation". Le nouveau gouvernement italien sera formé dans les prochaines semaines.