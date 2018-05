Italie : des risques pour l'Europe

Leur programme économique fait déjà trembler Bruxelles. Mais les dirigeants populistes italiens ont bien l'intention d'appliquer leurs promesses électorales : un revenu citoyen de 780 euros par mois pour les retraités les plus démunis et les chômeurs, une baisse de l'impôt sur le revenu à 15 % et 20 % (contre 23 % à 43 % actuellement), ou encore un abaissement de l'âge de la retraite. Montant estimé de la facture : entre 100 et 170 milliards d'euros, non financés.

Troisième économie de la zone euro

La dette italienne atteint déjà 132 % du PIB. C'est la plus forte après celle de la Grèce. Conséquences : l'euro faiblit déjà face au dollar et les taux d'intérêt remontent pour l'Italie, avec un risque de contagion. Les commentaires agacent déjà les futurs ministres, pas encore nommés. L'Italie est la troisième économie de la zone euro, ses nouveaux dirigeants estiment avoir plus de poids que la Grèce ou l'Irlande pour faire changer les règles européennes, ou pour les ignorer.

