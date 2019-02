Israël : une liaison ferroviaire avec le Golfe ?

Un train venu d’Israël circulera-t-il d’ici quelques années vers les pays du Golfe ? Une proposition des autorités israéliennes va dans ce sens, avec comme point de départ le port d’Haïfa dans le nord u pays. Il traverserait ensuite la Jordanie direction Riyad en Arabie saoudite, jusqu’aux ports de Dammam et Dubaï dans le golfe persique. La liaison serait prête à accélérer la cadence vers les pays du Golfe.

Front contre l’Iran

Des trains de marchandises et de passagers, c'est le dernier épisode du réchauffement entre Israël et ces pays-là.

En octobre dernier, le Premier ministre israélien effectuait une visite surprise au Sultanat d’Oman. Au tournoi de judo d’Abu Dhabi, pour la première fois, l’hymne israélien retentissait. La ministre des Sports était aussi invitée à visiter la grande mosquée du riche émirat.

Les pays du golfe ont toujours refusé de reconnaître l’Etat hébreu, mais la lutte contre l’Iran a été érigée en priorité et l’aide israélienne peut se révéler précieuse.

En avril, le prince héritier saoudien ouvrait aussi la porte au dialogue. Depuis, Israël a évité de critiquer le régime saoudien.

