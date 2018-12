La face sombre de l'Arabie Saoudite

Une course de voitures électriques au pays du pétrole et une mixité dans les tribunes, impensable il y'a seulement quelques mois. La modernité, voilà l'image que veut donner l'Arabie Saoudite. Mais il y a la face cachée de ce pays. Symbolisé par le visage de Jamal Kashoggi, le journaliste saoudien assassiné par un commando à Istanbul (Turquie), venu de Riad (Arabie Saoudite). Une violence que la population ne veut pas voir, toute à sa joie de profiter des réformes. "C'est vraiment bien pour nous les adultes, mais aussi pour les enfants, pour tout le monde en fait", explique une Saoudienne. "On est très content de recevoir des gens venus du monde entier. Ils vont apprécier nos traditions", ajoute un autre Saoudien.

"Venir en touriste c'était impossible"

C'est une autre grande première. L'Arabie Saoudite, l'un des pays les plus fermés, offre dorénavant des visas touristiques. "Venir travailler ici c'est facile, mais venir en touriste c'était impossible. C'est la première fois", explique un touriste venant du Portugal. Mohamed ben Salmane, bien que critiqué à l'extérieur de son pays, semble être plébiscité par la jeunesse saoudienne. Un régime qui ne tolère pourtant aucune voix divergentes.

