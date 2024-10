Irlande : le petit port de Crookhaven garantit un total dépaysement Temps de lecture : 1min - vidéo : 6min Irlande : le petit port de Crookhaven garantit un total dépaysement En Irlande, le petit port de Crookhaven est le dernier bout de terre avant de prendre le large et de gagner l’Amérique. Il n’y a pas plus de 40 habitants à l’année et tout le monde se connaît et se réunit pour trinquer dans le seul pub du village. (France 2) Article rédigé par France 2 - E. Pelletier, G. Beaufils, O. Sauvayre France Télévisions JT de 13h France 2

À la pointe sud de l'Irlande, la lande se noie dans le grand bleu de l’Atlantique. Crookhaven est un ancien repaire de pirates et c’est aussi la dernière terre avant l’Amérique. Le village ne compte pas plus de 42 habitants l’année. L’océan sculpte les paysages mais aussi les caractères des habitants, une conviction qui habite un ancien pêcheur du port : “Tout tourne autour de la mer, ça soude la communauté, chaque jour en se levant, on regarde la mer. Même les fermiers regardent la mer”, explique-t-il. Un petit village portuaire aux multiples histoires Dans le village, un pub est ouvert tous les jours de l’année sauf le Vendredi saint. Bien plus qu’un simple pub, le lieu fait office d’institution tenue par la même famille depuis plus de 90 ans, dont Billy O’Sullivan, le patriarche. Au-dessus de Crookhaven, bien à l’abri des regards, il existe un endroit secret. Les falaises du sud sont des murailles naturelles face au déchaînement de l’Atlantique. Sur le seuil des maisons, pas de sonnette car ici les habitants ont une tradition solidement ancrée : “C’est juste normal de laisser les clefs sur la porte”, raconte une habitante.





