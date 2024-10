Cinéma : Alban Ivanov dans Challenger devient le Rocky français

Challenger est une comédie qui sera à l’affiche mercredi prochain au cinéma. Il s’agit de l’histoire d’un malentendu : un boxeur amateur est propulsé sur le ring face à un véritable champion. Il devient alors un héros malgré lui.

Lucas est boxeur amateur. Accompagné de sa manageuse, il galère. Matchs arrangés, petits combats miteux, jusqu’à ce qu’un coup de chance lui arrive. Il met un uppercut magique lors d’un match contre un champion. La vidéo de son exploit va faire le buzz sur les réseaux sociaux. Un Rocky français, un rôle rêvé pour Alban Ivanov, un comédien qui a démarré sur une scène de stand-up. Aujourd’hui, l’acteur a déjà 25 films à son actif : "Pour moi, faire une fois l’Olympia et tourner dans un film, ça me paraissait être l'Everest et aujourd’hui c’est mon quotidien et je trouve encore cela dingue", s'émerveille-t-il.

Un film entièrement tourné à Amiens

En avant-première à Amiens, le public découvre le film entièrement tourné dans leur ville : "Entendre les gens rire, réagir, ça fait plaisir", se réjouit une spectatrice. Dans la peau de ce challenger, Alban Ivanov est drôle, percutant et finalement pas si looser que ça.





