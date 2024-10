Marseille : des policiers agressés par des dealers dans le quartier de la Castellane

Des policiers ont été roués de coups par une dizaine d’hommes à Marseille (Bouches-du-Rhône). Une scène, filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, a eu lieu mercredi 17 octobre dernier. Les syndicats de police dénoncent une violence quotidienne assortie d’un manque de moyens.

La vidéo tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Les images montrent des policiers se faire agresser et rouer de coups par plusieurs individus. Les faits se sont déroulés jeudi 17 octobre à la cité de la Castellane à Marseille (Bouches-du-Rhône). Les policiers étaient alors en train d’interpeller un dealer présumé dans ce quartier connu pour abriter du trafic de drogue. Parmi les habitants, rares sont ceux qui osent s’exprimer sur la situation : “C’est lamentable, c’est vraiment n’importe quoi parce que s’il n’y a pas de police, on va finir par tous s'entretuer”, déplore l’un d’entre eux.

Un point de deal qui tente de se réimplanter

En mars dernier, dans la cité des quartiers nord de Marseille, une opération "place nette XXL" avait été menée pour mettre un coup d’arrêt au trafic. De la drogue, des armes et de l’argent en espèces avaient été saisis et 120 personnes avaient été interpellées. Six mois après, l’un des six points de deal tenterait de se réimplanter, selon nos informations.

Les deux policiers seraient encore très choqués par la violence de l’agression. Une enquête a été ouverte.



