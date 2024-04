Opérations "place nette XXL" : quatre tonnes de drogues et 20 millions d'euros saisis, selon le gouvernement

Ces opérations ont donné lieu à près de 600 présentations à un juge et 186 mandats de dépôt, ont annoncé mercredi les ministres de l'Intérieur et de la Justice à l'issue du Conseil des ministres.

Un nouveau bilan pour les opérations labellisées "place nette XXL". Ces neuf opérations antidrogue ont donné lieu à près de 600 présentations à un juge et 186 mandats de dépôt, ont annoncé mercredi 17 avril les ministres de l'Intérieur et de la Justice, Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti, à l'issue du Conseil des ministres. "Sur les neuf opérations place nette XXL, il y a eu 3 814 interpellations, plus de 500 armes saisies, quatre tonnes de drogues et 20 millions d'euros en argent frais", a ainsi détaillé Gérald Darmanin.

Lancée en grande pompe à Marseille mi-mars, avec la visite surprise du chef de l'Etat Emmanuel Macron, cette campagne s'est ensuite démultipliée dans le Nord, en région parisienne, dans l'agglomération lyonnaise, à Dijon et à Clermont-Ferrand.

De son côté, le garde des Sceaux a salué la coordination des différents services de l'Etat dans la "pré-judiciarisation", qui a "porté ses fruits". "Nous avons 599 personnes qui ont été déférées [devant un juge], 260 comparutions immédiates, 83 ouvertures d'informations [enquêtes], 186 mandats de dépôt", a listé Eric Dupond-Moretti. Rien qu'à Marseille, les opérations ont donné lieu à 461 gardes à vue, 300 défèrements et 49 "écrous", soit des détentions provisoires ou d'autres mesures de restriction de liberté.