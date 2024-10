La Normandie : nouvel eldorado viticole grâce au changement climatique

C. Wormser, N. Dalaudier, P. Lacotte, France 3 Normandie

La Normandie est traditionnellement renommée pour son cidre de pomme. Cependant, cette région commence à se faire un nom dans le monde viticole. En raison du changement climatique et de la hausse des températures, le climat normand est désormais propice à la maturation du raisin. Près de 50 vignerons se sont déjà lancés dans cette aventure.

Face à la mer, la vigne a pris racine là où on ne l’attendait pas, loin du sud de la France. Elle semble avoir trouvé des conditions propices pour produire un vin de qualité en Normandie. En quelques années, 47 vignerons s’y sont installés, convaincus que le climat n’est désormais plus un frein au développement de la filière. Sur une parcelle, on s’active pour le dernier jour des vendanges. 6 400 pieds de vignes pour une première récolte dans la Manche : “Il est plutôt bien sucré cette année avec un degré d’alcool potentiel de 11 ou 12 degrés”, explique un viticulteur.

Des récoltes possibles grâce au changement climatique

Des récoltes fructueuses ont été rendues possibles grâce à des températures plus élevées ces dernières années et à une nouvelle réglementation européenne. Depuis 2016, il est possible de planter des vignes n'importe où en France. Mais même si la loi le permet, cela reste encore compliqué pour certains vignerons.



