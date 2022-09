Révolte en Iran : le gouvernement tente de censurer les images des manifestations

Des milliers de manifestants étaient présents hier soir, jeudi 22 septembre, dans les rues de Téhéran. Des hommes et des femmes étaient ensemble pour défier le régime. "On n’a pas peur, on est tous unis", scandait la foule. Dans plusieurs villes du pays, des scènes de heurts ont éclaté et ont fait 17 morts selon les autorités. Ils seraient plus de 50 selon les ONG.



Une révolution inédite

Les manifestants n’hésitent plus à répliquer face aux forces de l’ordre au risque de lourdes représailles. Cette révolte intervient après la mort de Marsha, 22 ans, arrêtée pour ne pas avoir porté correctement son voile. La jeune femme est décédée après son passage au commissariat de police. La colère ne retombe pas. "Ce qui est inédit c’est que je vois dans les petites villes du pays les femmes qui manifestent sans voile et qui prônent leurs voiles parce que c’est un symbole, une contrainte d’oppression des femmes depuis la révolution", affirme une habitante de Téhéran. Le président iranien a ouvert une enquête pour calmer les esprits.