Iran : la répression sans fin des autorités face aux manifestants

Plus de deux mois après la mort de Mahsa Amini, arrêtée pour avoir mal porté son voile, les protestations ne faiblissent pas en Iran.

Sur une vidéo tournée par un amateur, samedi 26 novembre, un manifestant iranien est maintenu au sol et roué de coups par un agent de sécurité. La scène s'est déroulée à proximité d'une immense manifestation contre le régime, au sud-est de l'Iran. Des scènes de guérilla urbaine éclatent partout dans le pays. Les manifestants sont toujours de plus en plus déterminés, malgré la menace de se retrouver en prison.

De nombreux opposants politiques emprisonnés

La plupart des opposants sont emprisonnés, comme le célèbre footballeur iranien Voria Ghafouri, qui s'est affiché vêtu d'habits traditionnels kurdes. La prison compte aussi de nombreux opposants politiques. Plus de deux mois après la mort de Mahsa Amini, arrêtée pour avoir mal porté son voile, les protestations ne faiblissent pas et poussent la communauté internationale à réagir. Cette semaine, l'ONU a voté l'ouverture d'une enquête sur la répression en Iran. Selon un dernier bilan, 416 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations.