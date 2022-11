Iran : l'ONU et les pays occidentaux appellent Téhéran à "cesser" la répression des manifestants

D'après le Rapporteur spécial de l'ONU sur l'Iran, plus de 15 000 personnes ont été arrêtées depuis le début de la contestation dans le pays, en septembre.

La répression sanglante des manifestations qui secouent l'Iran "doit cesser", ont exhorté jeudi 24 novembre l'ONU et les pays occidentaux devant le Conseil des droits de l'homme. Ce dernier doit décider s'il veut lancer une enquête internationale sur les exactions dont est accusé Téhéran.

"Le peuple iranien réclame quelque chose de si simple, quelque chose que la plupart d'entre nous considèrent comme allant de soi : la possibilité de parler et d'être entendu", a déclaré l'ambassadrice américaine Michèle Taylor, des membres de sa délégation brandissant des photos et des noms des victimes.

Les 47 Etats membres de la plus haute instance onusienne en matière de droits humains débattent en urgence de la "détérioration de la situation des droits de l'homme" à l'initiative de l'Allemagne et de l'Islande. "Les méthodes anciennes et la mentalité de forteresse assiégée de ceux qui détiennent le pouvoir ne fonctionnent tout simplement pas. En fait, elles ne font qu'aggraver la situation", a affirmé le chef des droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, à l'ouverture de la réunion. Ce dernier a assuré qu'il n'avait pas eu de réponse de l'Iran à sa proposition de visite.

La répression a fait 416 morts depuis deux mois

Depuis deux mois, la répression a fait au moins 416 morts, dont 51 enfants, selon l'ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège. Cette vague de contestation, née de revendications pour les femmes après la mort de Mahsa Amini arrêtée pour avoir mal porté le voile islamique et qui se sont transformées en contestation du pouvoir, est sans précédent depuis la Révolution islamique de 1979.

Selon le Rapporteur spécial de l'ONU sur l'Iran, plus de 15 000 personnes ont été arrêtées. La justice iranienne a déjà prononcé six condamnations à mort en lien avec les manifestations. Le Conseil doit décider s'il nomme une équipe d'enquêteurs de haut niveau pour faire la lumière sur toutes les violations des droits humains liées à la répression des manifestations.

"Cette résolution, si elle est adoptée, compte beaucoup. Nous ne savons pas si (...) elle peut sauver des vies demain. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que cela signifiera la justice, justice pour le peuple", a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, aux journalistes à Genève, en Suisse.