Iran : l'otage français Benjamin Brière entame une nouvelle grève de la faim

Détenu en Iran depuis mai 2020 et accusé d'espionnage, le Français Benjamin Brière a entamé une grève de la faim pour la deuxième fois annonce son avocat.

Le Français Benjamin Brière, détenu depuis mai 2020 en Iran où il est accusé d'espionnage, a commencé le 28 janvier une grève de la faim, a indiqué ce lundi son avocat par communiqué.

Sa famille et ses soutiens expriment aujourd’hui leur inquiétude profonde, alors que Benjamin Brière est détenu depuis bientôt trois ans dans "des conditions d’une exceptionnelle dureté", indique Me Philippe Valent.

Une première grève de la faim fin 2021

Arrêté en mai 2020 et condamné "au terme d'une parodie de procès intenté par les gardiens de la Révolution", Benjamin Brière avait déjà observé une grève de la faim de 35 jours en décembre 2021, pour protester contre ses conditions de détention.

"Ce sont aujourd’hui sept Français au moins qui sont séquestrés par le régime iranien, et Benjamin Brière perd chaque jour un peu plus espoir de sortir de cette captivité", indique son avocat. Les sept ressortissants français font partie de dizaines d'étrangers détenus en Iran. À chaque fois, leurs familles et les ONG les décrivent comme des "otages innocents", accusant Téhéran de réaliser une "diplomatie des otages" afin d'obtenir des concessions des puissances occidentales.