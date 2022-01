Le Français Benjamin Brière, détenu depuis mai 2020 en Iran, condamné à huit ans de prison pour "espionnage"

Ses proches espéraient "la fin de ce calvaire". Mais Benjamin Brière, un Français de 36 ans détenu depuis mai 2020 en Iran, a été condamné à huit ans de prison pour "espionnage", et huit mois supplémentaires pour "propagande", par un tribunal révolutionnaire, a annoncé son avocat français, Philippe Valent, mardi 25 janvier. Ce dernier dénonce "une mascarade de procès".

Benjamin Brière, qui s'est toujours présenté comme un touriste, a été arrêté pour avoir pris "des photographies de zones interdites" avec un drone de loisir dans un parc naturel en Iran. L'espionnage est passible de la peine de mort dans ce pays.

Une audience avait eu lieu jeudi à Mashhad, la ville du nord-est de l'Iran où il est détenu, en présence de l'avocate iranienne de Benjamin Brière et d'un interprète. "Nous ne disposons d'aucune précision quant au déroulé de cette audience, ni aux éventuelles réquisitions, pour ou contre Benjamin Brière, ou de la possibilité qui lui a été donnée de présenter sa défense", expliquait alors Philippe Valent.

Une grève de la faim depuis plusieurs semaines

Le Français avait entamé fin décembre une grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention. Selon le réseau d'activistes en exil HRNA, elle est toujours en cours.

Jeudi, le ministère des Affaires étrangères assurait que ses services suivaient la situation du Français "avec la plus grande attention" et que l'ambassade maintenait des "contacts réguliers" avec lui. Le Quai d'Orsay affirme qu'il a reçu deux visites consulaires le 21 décembre et le 17 janvier.

Benjamin Brière est l'un des deux ressortissants français actuellement détenus en Iran. La seconde, la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah, a été réincarcérée en janvier après avoir, selon les autorités iraniennes, enfreint les règles de son assignation à résidence.