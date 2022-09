Manifestations en Iran : "La colère traverse les classes sociales, c'est inédit", estime l'historien Jonathan Piron

"Femme ! Vie ! Liberté !" Ce slogan venu du Kurdistan iranien se retrouve désormais sur de nombreuses pancartes à travers le pays, dans les manifestations organisées après la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini, 22 ans, aux mains de la police des mœurs à Téhéran.

Face aux autorités qui nient toute violence ou négligence, les rassemblements se multiplient en Iran, pour protester notamment contre l'obligation de porter le voile. Au moins huit personnes sont mortes dans des affrontements avec la police, selon un bilan communiqué mercredi 21 septembre.

Afin de mieux comprendre la portée de cette nouvelle explosion de colère, franceinfo a interrogé l'historien Jonathan Piron, spécialiste de l'Iran et chercheur associé au Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (Grips).

Franceinfo : De grandes manifestations ont déjà secoué l'Iran fin 2017 et plus récemment en 2020, avec des motifs principalement économiques. La mort de Mahsa Amini peut-elle pousser davantage les Iraniens dans les rues ?

Jonathan Piron : Les événements étant en cours, il est encore très difficile de savoir si cela va s'apparenter à un véritable soulèvement dans l'ensemble du pays. Mais il y a du neuf par rapport aux précédents mouvements protestataires. Cette mobilisation semble vraiment toucher différentes catégories de la population, dans une expression de rage et de colère qui n'est pas seulement dirigée contre une politique qui est mise en place par le régime iranien, par exemple la hausse des prix des carburants...

Ici, c'est vraiment l'expression d'un manque, d'une vraie colère contre les symboles même du régime de la République islamique, que sont notamment la question du port du voile et les instruments de répression et de contrôle. Ces derniers existent évidemment depuis les origines de la République islamique, mais ils ont été vraiment réactivés depuis l'accession au pouvoir du président Ebrahim Raïssi, en août 2021.

Quels milieux manifestent d'habitude en Iran ? Retrouve-t-on les mêmes profils que lors des derniers mouvements populaires ?

Tout dépend des logiques protestataires. En 2020, à Téhéran, c'étaient tous ceux qui dépendaient de l'économie informelle, sans protection face à la montée des prix de l'essence. En 2021, dans le sud du pays, c'étaient surtout les agriculteurs qui se mobilisaient pour réclamer un meilleur partage de l'eau. Souvent, le régime essaye de mettre un couvercle sur les protestations, en aidant certains groupes et pas d'autres. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas.

Les Iraniens sont épuisés par des années de sanctions, par la pandémie, et par la crise économique qui s'aggrave depuis le retrait américain [de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018] et les nouvelles sanctions. La classe moyenne se rapproche de la classe précaire, et ça va être difficile pour le régime de les opposer l'une à l'autre.

La colère populaire est très visible sur les réseaux sociaux en Iran, malgré la censure. Comment cela fonctionne-t-il ?

A part Instagram, qui reste menacé, la plupart des réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, Twitter sont interdits en Iran. Ce qui relève d'une grande hypocrisie quand on sait que les grands responsables du régime, dont l'ayatollah Ali Khamenei, communiquent régulièrement sur Twitter. Mais la population y a tout de même accès en utilisant des moyens de contournement, comme des VPN [un logiciel qui permet de naviguer sur internet de manière anonyme]. Le partage d'information se fait principalement sur WhatsApp et Telegram, où les vidéos des manifestations se propagent pour l'instant.

In Moalem Boulevard, Rasht, baton wielding riot police chase protesters but are quickly forced into retreat as protesters fight back amid the sound of gunshots in the background, on day five of protests in Iran over the death of Mahsa Amini.pic.twitter.com/g5nsLU6AZp