L'Iran salue l'attaque d'envergure du Hezbollah libanais contre des positions israéliennes

L'Iran a salué, lundi 26 août, l'attaque d'envergure menée par le Hezbollah libanais contre des positions israéliennes, dimanche. A la suite de cette opération, "les équilibres stratégiques ont subi des changements fondamentaux au détriment" d'Israël, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Nasser Kanani, sur X. L'armée israélienne a "perdu son pouvoir offensif et dissuasif" et doit désormais "se défendre contre des frappes stratégiques", a-t-il ajouté.

Le mouvement islamiste libanais Hezbollah, soutenu par l'Iran, a annoncé dimanche avoir lancé des centaines de drones et de roquettes sur Israël, près d'un mois après la mort d'un de ses chefs militaires, Fouad Chokr, tué dans une frappe israélienne à Beyrouth (Liban). L'armée israélienne n'a pas fait état de victimes dans les frappes du Hezbollah, évoquant uniquement des "dégâts mineurs", dont des incendies. Elle a affirmé avoir déjoué une attaque à grande échelle du groupe chiite financé et armé par Téhéran, en effectuant plusieurs frappes au Liban.

Le porte-parole du Parlement iranien, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a également salué dimanche l'opération du Hezbollah, affirmant qu'elle "avait ciblé avec succès des installations militaires et de renseignement sensibles" en Israël. Depuis les attentats du 7 octobre en Israël et le début de la guerre entre l'Etat hébreu et le Hamas dans la bande de Gaza, le Hezbollah et l'armée israélienne échangent presque quotidiennement des tirs à la frontière israélo-libanaise. Les tensions se sont aggravées ces dernières semaines, alimentant les craintes d'un embrasement régional.