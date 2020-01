Iran : un Boeing d'une compagnie ukrainienne s'écrase à Téhéran, aucun survivant parmi les 176 personnes à bord

Un amoncellement de débris. C'est tout ce qu'il reste après le crash, tôt mercredi 8 janvier, du Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines (UIA). L'appareil, qui transportait 176 passagers – majoritairement des Iraniens et des Canadiens – et membres d'équipage, s'est écrasé peu de temps après avoir quitté le tarmac de l'aéroport international de Téhéran (Iran). Selon les équipes de secouristes du Croissant-Rouge iranien, il n'y a aucun survivant.



Sur une image filmée par un amateur avec son téléphone portable, on distingue au beau milieu de la nuit ce qui pourrait être les derniers instants du vol avant le crash. Une boule de feu se dirige vers le sol avant d'exploser et d'illuminer le ciel. D'après les premiers éléments, ce serait un problème technique qui serait à l'origine du drame. L'avion aurait pris feu après le décollage. Il n'y a aucun lien avéré avec la crise entre les Etats-Unis et l'Iran.

