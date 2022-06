Inde : le marché aux fleurs de Calcutta, l'un des plus grands d'Asie

À Calcutta, en Inde, se trouve l'un des plus grands marchés aux fleurs du continent. Chaque jour, des tonnes de fleurs y sont vendues en vrac à des professionnels ou des particuliers, notamment pour les guirlandes destinées aux mariés.

S'il est un pays qui célèbre, glorifie les fleurs, c'est l'Inde. Dans ce territoire aux mille couleurs et senteurs se trouve le marché aux fleurs de Calcutta (Inde), connu pour être l'un des plus grands d'Asie. Sonu Kumar en est l'un des 2 000 vendeurs. "J'adore mon métier. Le marché aux fleurs de Calcutta, c'est le meilleur parce que toutes les fleurs vendues ici sont fraîches, et ce sont elles que l'on retrouve ensuite à travers tout le pays", témoigne-t-il.

Un marché vieux de 130 ans

Situé au cœur de la ville, ce marché aux fleurs existe depuis 130 ans. Chaque jour, des milliers d'acheteurs viennent s'y fournir. Des professionnels comme des particuliers, qui sont à la recherche de fleurs bon marché. Ces fleurs sont par exemple achetées pour des mariages : en Inde, il n'existe pas d'union sans guirlandes de fleurs, que l'on passe autour du cou des mariés. Les paysages colorés qu'offre le marché de Calcutta attirent également des photographes comme Tirthankar Das, qui déambule à travers les allées avec son appareil à la main.