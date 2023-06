Inde : après l'accident de train, le réseau ferroviaire en question

Au lendemain de l'accident ferroviaire qui a fait près de 300 morts et de 900 blessés en Inde, Lucie Berbey est sur place, samedi 3 juin. La "vétusté des installations ferroviaires" est pointée du doigt, rapporte la journaliste.

Vendredi 2 juin, un nouvel accident mortel ferroviaire a eu lieu en Inde, faisant près de 300 morts et de 900 blessés. "On est tristement habitué à se genre d'événements, même s'ils ne sont pas toujours de cette ampleur", déclare la journalsite Lucie Berbey, présente sur place, samedi 3 juin. "En 2021, par exemple, ce sont près de 18 000 accidents ferroviaires qui ont été recensés dans le pays", détaille la journaliste.

Un réseau ferroviaire gigantesque

"La plupart du temps, c'est bien la vétusté des installations ferroviaires qui était pointée du doigt. C'est un débat récurrent en Inde, et le gouvernement en a bien conscience. Il a investi ces dernières années plusieurs dizaines de milliards d'euros pour rénover et moderniser ces installations", explique Lucie Berbey. "Mais la tâche est immense : le réseau ferroviaire indien compte parmi les plus grands au monde. Ce sont plus de 160 000 km de voies qui traversent le pays, l'équivalent de trois fois le réseau français", conclut la journaliste.