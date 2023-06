Environnement : comment les pesticides menacent la biodiversité

En France, un tiers des oiseaux ont disparu en campagne. En Bourgogne, des scientifiques comparent depuis 30 ans les conséquences des différentes pratiques agricoles.

Jérôme Moreau est chercheur à l’université de Bourgogne. Chaque matin, il capture des oiseaux dans des filets, et observe leur comportement. "Plus un oiseau va bouger, plus il va être actif, plus il va se défendre à notre approche, et plus il a d’énergie à investir dedans", explique-t-il. Ils passent ensuite un examen de santé complet, au cours duquel ils sont bagués, mesurés et pesés. Ces tests sont effectués sur plus d’un millier d’oiseaux, qui nichent près des champs cultivés, certains en agriculture biologique, d’autres en agriculture conventionnelle.

Les oiseaux moins abondants

"Pour toutes les espèces qu’on capture, quand on regarde ces marques de comportements, on s’aperçoit que les oiseaux qu’on capture dans les haies entourées d’agriculture conventionnelle sont beaucoup moins toniques, se débattent moins, chantent moins, crient moins (…)", observe le chercheur. Les oiseaux sont également moins abondants. En moyenne, les populations ont réduit d’un tiers en 15 ans. Ils n’ont plus assez d’insectes pour se nourrir dans les plaines agricoles.

Vincent Bretagnolle, chercheur au CNRS, étudie les impacts de l’utilisation des pesticides et des engrais sur le vivant. "Les herbicides éliminent la flore, donc toutes [l]es espèces de fleurs sauvages sont éliminées des champs conventionnels, et les insecticides éliminent les insectes", explique-t-il.