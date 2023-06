Inde : fin des opérations de sauvetage après la collision ferroviaire meurtrière

Les opérations de sauvetage se sont achevées en Inde, samedi 3 juin dans l’après-midi. L'accident ferroviaire a fait près de 300 morts et 900 blessés.

24 heures après la catastrophe en Inde, les opérations de secours se sont achevées, samedi 3 juin. Il ne reste plus de survivants dans les wagons enchevêtrés. Les derniers corps sans vie ont été sortis dans l’après-midi. Les récits de rescapés permettent d’établir une première chronologie pour établir les causes. “Il y a eu un impact tellement brutal que des voyageurs ont été éjectés des compartiments”, détaille un survivant. Le choc a été si violent que les wagons sont dispersés sur plus d’un kilomètre de distance.

Accident le plus meurtrier depuis l’an 2000

Selon la télévision indienne, un premier train de voyageur aurait changé brutalement de voie et se serait encastré dans un train de marchandises. Les voitures ont déraillé, et été percutées par un troisième train qui circulait en sens inverse. Les secouristes ont sorti des personnes coincées toute la nuit du vendredi 2 au samedi 3 juin. Les hôpitaux sont débordés. Le Premier ministre indien a, lui, promis une enquête sans complaisance sur l’accident. La catastrophe de Balasor est l’accident le plus meurtriers en Inde depuis l’an 2000.