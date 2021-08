Grèce : les incendies continuent de ravager le pays, la situation demeure très préoccupante

La Grèce continue de s’enflammer à mesure que les incendies poursuivent leurs effets dévastateurs, alors que 70 000 hectares ont été détruits. Les feux ont bouleversé le paysage et détruit des centaines de maisons. "Ça, c'était l'entrée principale du club-house, avec le salon où nos membres s'asseyaient. Ici, le bar. Tout est totalement détruit", montre Stavros Georgopoulos, directeur du club hippique d'Athènes. Les 12 employés et les 55 chevaux sont tous sains et saufs. Pour le reste, personne ne sait où commencer pour réparer et reconstruire. Les représentants de l'État sont débordés.

Certains ont déjà subi des incendies par le passé

En quatre jours, des centaines de maisons ont été dévastées. Au nord d'Athènes, une famille reste assise sur le chemin. Le destin est cruel : c'est la deuxième fois qu'il leur faut repartir de zéro. "Nous avons pleuré, tellement pleuré, mon mari et moi. Nous avons déjà perdu une maison en 2007 dans un autre incendie", déplore Anastasia Bourla. Beaucoup mettent en cause les secours, mais en Grèce, il est possible de construire sa maison dans une forêt, et il n'y a pas de plan strict d'occupation des sols.