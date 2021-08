Incendies en Grèce : "La superficie du feu est totalement inhabituelle", décrit l'un des Français envoyés en renfort

"La superficie du feu est totalement inhabituelle", a décrit samedi 7 août sur franceinfo le lieutenant-colonel Didier Talbot, chef du module feux de forêt français envoyé en mission en Grèce. En tout, 82 Français sont en action près d'Athènes, dont "42 sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la Sécurité civile et 40 sapeurs-pompiers issus des services départementaux de la zone Sud".

Arrivée jeudi, cette équipe française est mobilisée "aux portes d'Athènes, sur le village d'Afidnes à environ une vingtaine de kilomètres au nord-est de la capitale". Vendredi ils ont "pratiqué la défense de points sensibles", il s'agit de protéger des habitations du village prélablement évacuées par les autorités grecques. Désormais, "le feu est passé dans la nuit sur le village et aujourd'hui, on traite les reprises de feu pour éviter d'autres destructions", détaille le lieutenant-colonel Didier Talbot.

Une topographie similaire au sud de la France

La zone "ressemble à ce qu'on pourrait connaître dans le sud de la France notamment en Corse, le paysage et la topographie sont assez similaires. C'est vraiment la superficie du feu qui est totalement inhabituelle puisque il traite l'ensemble du massif au nord d'Athènes, avec de nombreux départs de feu et surtout des reprises de feu", décrit le militaire français. il précise que le vent se lève et que la température monte samedi matin.