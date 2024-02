Grèce : le Parlement a légalisé le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels

Le Parlement grec a légalisé le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels jeudi 15 février. Il s'agit du premier pays dont la population est majoritairement orthodoxe à franchir le pas.

Sous une pluie de confettis, ils sont nombreux devant le Parlement grec à laisser éclater leur joie pour fêter un jour historique. Jeudi 15 février, la Grèce a dit oui au mariage homosexuel et à l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. "On est vraiment très heureux de ce résultat. On l'attendait depuis très longtemps et finalement l'amour gagne tout", s'enthousiasme une jeune femme.

37ᵉ pays du monde à légaliser le mariage pour tous

Ce gouvernement auquel personne ne s'attendait a tenu ses promesses avec cette décision. Le texte a été approuvé par une large majorité de députés présents au Parlement à l'issue de deux jours de débats. Une réforme sociétale majeure, dont se félicite le Premier ministre de droite, Kyriákos Mitsotákis. Avec ce vote, la Grèce devient le 37ᵉ pays dans le monde, le 17ᵉ pays de l'Union européenne et le premier pays chrétien orthodoxe à légaliser l'adoption pour des parents de mêmes sexes.