Grèce : la France apporte son savoir-faire pour améliorer les chemins de fer après l'accident meurtrier ayant fait 57 morts

Le ministre français chargé des Transports, Clément Beaune, a signé lundi 8 mai à Athènes un accord avec son homologue grec.

Les ministres délégués aux Transports français et grec, Clément Beaune et Giorgos Gerapetritis, ont signé lundi 8 mai à Athènes un accord de coopération en matière ferroviaire pour améliorer les chemins de fer grecs, après l'accident meurtrier du 28 février qui a fait 57 morts. "Cet accord politique entre la France et la Grèce est une vraie coopération technique, technologique" et "opérationnelle" qui s'inscrit dans le cadre d'une série des coopérations bilatérales, a indiqué Clément Beaune.

Signé en présence d'Olivier Bancel, numéro deux de SNCF Réseau, et de Panagiotis Terezakis, président des chemins de fer grecs OSE, cet accord fait suite à une visite en avril de Giorgos Gerapetritis à Paris pour demander l'aide française en matière des chemins de fer. L'accord vise à "la réévaluation régulière" des systèmes de fonctionnement ferroviaire, "l'application des pratiques internationales" en matière de sécurité et le "transfert du savoir-faire" afin d'"améliorer" les chemins de fer grecs, a souligné le ministre grec. Il sera suivi d'autres accords entre la SNCF et l'OSE.