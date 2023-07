Canicule : les fortes chaleurs paralysent la Grèce

La Grèce est toujours en proie à des incendies, et jusqu'à 45°C sont attendus vendredi 21 juillet dans le pays. Conséquence, tous les sites archéologiques vont rester fermés.

La Grèce est toujours touchée par la canicule, vendredi 21 juillet. "Je me trouve devant l’Acropole d’Athènes (Grèce), qui vient de fermer ses portes et qui ne rouvrira que vers 17h30, 18 heures ce soir, à la fin de l’heure la plus chaude, comme tous les sites archéologiques de Grèce", explique, aux alentours de 12h35, la journaliste Raphaële Schapira, en duplex.

Une vingtaine de malaises

Des secouristes et des médecins de la Croix-Rouge ont été déployés autour du site archéologique "pour distribuer de l’eau et prendre en charge des personnes souffrant d’éventuels malaises", précise la journaliste. Une vingtaine de touristes se sont évanouis au cours des derniers jours, en raison des fortes chaleurs. "Ce matin, un secouriste nous confiait qu’il aurait préféré que cela ferme complètement, puisqu’en raison de l’exposition au soleil et des chaleurs extrêmes, l’Acropole devient dangereux pour le public", conclut Raphaële Schapira.