Eurozapping : files de camions au Royaume-Uni, incendie dramatique en Espagne

Au Royaume-Uni, une longue file de camions s'étend sur plusieurs kilomètres devant l'entrée du port de Douvres. Trois semaines seulement avant l'entrée en vigueur du Brexit et alors que les négociations entre le gouvernement britannique et l'Union européenne semblent se diriger inexorablement vers un "no deal", certains ont prévu de faire d'importants stocks.



À Saint-Pétersbourg (Russie), une descente de police a eu lieu dans un bar qui ne respectait pas les mesures sanitaires. La perquisition, filmée par une caméra de vidéosurveillance, a été violente. Des coups de matraque ont été assénés à des clients à terre et les contrevenants ont dû s'acquitter d'une amende. En raison de la forte reprise de l'épidémie, les autorités de la ville ont décidé la fermeture, jusqu'à la fin de l'année, de tous les établissements pouvant accueillir du public.



Un épais nuage blanc au-dessus de Sofia

En Espagne, un dramatique incendie s'est déclenché près de Barcelone. Un dépôt industriel abandonné qui servait de refuge à des migrants a pris feu dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 décembre. Le dernier bilan fait état de trois morts et d'une dizaine de blessés. Un problème électrique serait à l'origine du drame.



En Bulgarie, Sofia est enveloppée d'un épais nuage blanc. Les gaz d'échappement d'un parc automobile vieillissant, ainsi que le chauffage au charbon ou au bois, sont les principaux responsables de cet air vicié qui favoriserait la propagation du coronavirus. La capitale bulgare serait la ville la plus polluée d'Europe.

