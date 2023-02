Europe : le défi de la lutte contre la corruption au Parlement européen

Il y a quelques semaines, deux élus impliqués dans l’affaire du Qatar Gate ont perdu leur immunité. Quelle réforme le Parlement européen peut-il mettre en place pour éviter d’autres scandales de corruption ?

Il était jusqu’ici le symbole de la démocratie en Europe. Mais le Parlement européen est désormais ébranlé. Des dirigeants ont été écroués, dont l’ancienne vice-présidente. Un million et demi d’euros d’argent liquide ont été saisis. L’ombre du Qatar plane sur Bruxelles (Belgique). Alors, la patronne de l’institution promet une révolution. "On va multiplier les mesures pour renforcer la lutte contre la corruption et pour combattre les ingérences étrangères", a déclaré Roberta Metsola, la présidente du Parlement.

L’ingérence des pays-tiers

Pour montrer l’exemple, Roberta Metsola a elle-même déclaré des centaines de cadeaux non-déclarés, même si cela n’est pas obligatoire. Entre députés et lobbyistes, il existe de nombreux groupes d’amitiés qui organisent des voyages et des dîners tous frais payés. Hans von Scharen, chargé de campagne au sein de l’ONG Corporate Europe Observatory, dénonce l’ingérence des pays-tiers. La réforme de l’institution avance lentement. "Ne passons pas non plus à une ère de la transparence absolue, du voyeurisme et de la suspicion généralisée, ce serait malsain et surtout ce serait inefficace", juge Geoffroy Didier, député européen LR-PPE.