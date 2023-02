Littoral : les plages de Soulac-sur-Mer grignotées par l'océan

La destruction du Signal, à Soulac-Sur-Mer (Gironde), débutera vendredi 3 février. Le géant de béton est devenu le symbole du réchauffement climatique, et du difficile combat pour protéger la côte.

Dans quelques jours, les pelleteuses auront définitivement effacé le Signal du paysage de Soulac-Sur-Mer (Gironde), une barre de béton des années 60. À l'époque, les vacanciers prenaient des jumelles pour surveiller leurs enfants sur la plage, à 200 mètres de là. Puis la dune a reculé. Durant l'hiver 2014, les tempêtes ont labouré la côte. Menacé, le Signal a été évacué.

Le record de France de l'érosion

Il n'en reste aujourd'hui qu'une carcasse, symbole de l'érosion galopante. Soulac-sur-Mer lutte toujours contre l'océan. Si des maisons sont sauvées, des habitants, pourtant plus loin de la côte, sont inquiets. "On est arrivés en 1976, il y avait toute une forêt à traverser, (…) on était loin de la plage. Et maintenant (…) si on est à 60 mètres, c'est un maximum", confie Frédérique Blanc. La plage située au sud de la ville bat le record de France de l'érosion : le trait de côte recule par endroits de 10 m par an.