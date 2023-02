Covid-19 : vers une dose de rappel tous les ans ?

La Haute Autorité de Santé (HAS) doit se prononcer d’ici la fin du mois de février sur une dose de rappel annuel contre le Covid-19. De quoi simplifier la vie, selon le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, jeudi 2 février.

À quelle fréquence faudrait-il recevoir sa dose vaccinale de rappel contre le Covid-19 ? La Haute Autorité de Santé doit donner son avis d’ici la fin du mois de février. Pour le journaliste Damien Mascret, une dose de rappel tous les ans serait "une simplification" ; comme pour la grippe, il suffirait de se faire vacciner une fois par an. "Mais c’est plus compliqué avec le Covid", nuance-t-il. "Regardez ce qu’il s’est passé l’an dernier : tous les 2-3 mois, une nouvelle vague. Il est fondamental de protéger les plus fragiles", rappelle Damien Mascret.



Des rappels pour se protéger contre les formes graves

Pour le médecin, les plus vulnérables, comme les personnes âgées de plus de 65 ans et celles qui souffrent de comorbidités, pourraient peut-être recevoir une nouvelle vaccination tous les 6 mois. "Ceux qui avaient fait les deux premières injections ont encore 40 % des protections contre les formes graves. Et ceux qui ont fait leur rappel ont, même 6 mois après, 53 % de protection contre les formes graves. Donc ça veut dire que si on a fait son rappel, on est très bien protégé."

Parmi nos sources :

Liste non exhaustive.