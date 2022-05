Macron pour une "révision des traités" de l'UE : "C'est la France d'Emmanuel Macron qui bloque l'Europe du concret", selon François Ruffin

"Emmanuel Macron aime beaucoup faire des discours mais il faudra voir ce qui change dans les faits", prévient François Ruffin mardi 10 mai sur franceinfo. Le député La France insoumise réagit aux annonces du président de la République qui s'est dit "favorable", lundi à Strasbourg, à une "révision des traités" de l'Union européenne.

Selon François Ruffin, il ne faut pas seulement "bidouiller des petites règles" sur la concurrence libre qui "dissoudraient" l'Europe "dans de la technique". "La question, c'est quel projet européen voulons-nous ?, estime le député insoumis. Je suis pour une remise en cause de la centralité de l'économie dans le projet européen, d'autant plus en pleine crise environnementale et alors qu'on va dans le mur."

Candidat à sa réélection dans la 1e circonscription de la Somme, l'insoumis accuse Emmanuel Macron de bloquer "l'Europe du concret qui avance dans le bon sens". "Il y avait la volonté, y compris de la Commission européenne, d'aller vers un vrai congé paternité avec un miminum garanti partout. Qui l'a bloqué ? La France d'Emmanuel Macron", a lancé François Ruffin, avant de poursuivre : "Qui a bloqué les taxes sur les transactions financières ? La France d'Emmanuel Macron."

"Aujourd'hui, le Parlement européen et la Commission sont d'accord pour avancer vers la reconnaissance d'un statut de salariés pour les travailleurs Uber. Qui bloque et fait le jeu des plateformes ? La France d'Emmanuel Macron." François Ruffin à franceinfo

Europe ➡️ "Quand l'Europe veut avancer dans le bons, qui est-ce qui bloque ? La France et Emmanuel Macron”, accuse François Ruffin, qui liste “le congé paternité”, “les taxes sur les transactions financières” et sur la reconnaissance des travailleurs Uber comme salariés. pic.twitter.com/P5ChDK9EuN — franceinfo (@franceinfo) May 10, 2022

Une révision des traités doit passer par référendum

Alors quand le président réélu propose notamment que les décisions européennes se prennent à l'avenir à la majorité qualifiée, votée par 55% des États et représentant 65% de la population européenne, et non plus à l'unanimité, François Ruffin se dit "d'accord pour qu'il y ait une révision des règles" mais se méfie d'un "Emmanuel Macron qui essaye de rendre l'Europe plus complexe". "Une révision des traités est peut-être souhaitable mais elle doit passer par référendum", estime enfin le député.

"Il faudra désobéir pour obtenir des progrès au niveau européen", assure François Ruffin, qui se place donc sur la ligne de La France insoumise. "Il y a des moments, il faut mettre le pied dans la porte et désobéir pour contraindre à une renégociation."