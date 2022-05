Révision des traités de l'UE, "communauté politique européenne"... A Strasbourg, Emmanuel Macron dévoile ses propositions pour l'Europe

C'est son projet pour l'Europe. Dans un discours prononcé lundi 9 mai à Strasbourg (Bas-Rhin), le président de la République Emmanuel Macron a fait plusieurs propositions pour réformer l'Union européenne et au-delà l'organisation politique du continent européen.

Le président s'est dit favorable à une "révision des traités" de l'UE. "Il faudra réformer nos textes, c'est évident. L'une des voies de cette réforme est la convocation d'une convention de révision des traités. C'est une proposition du parlement européen et je l'approuve", a déclaré le président français, en proposant que les dirigeants des 27 en discutent à leur sommet de juin.

Il a également appelé à la création d'une "communauté politique européenne" pour accueillir notamment l'Ukraine, en parallèle d'une procédure d'adhésion à l'UE qui prendrait "des décennies"."Cette organisation européenne nouvelle permettrait aux nations européennes démocratiques adhérant à notre socle de valeurs, de trouver un nouvel espace de coopération politique, de sécurité, de coopération", a déclaré Emmanuel Macron à l'occasion de la clôture de la Conférence sur l'avenir de l'Europe.

La mise en place de ces projets s'annonce périlleuse. Treize des 27 pays de l'UE s'opposent à la révision des traités. "Nous ne sommes pas en faveur de tentatives inconsidérées et prématurées visant à lancer" une telle procédure, écrivent ces pays, dont la Pologne, la Roumanie et la Finlande, selon un texte diffusé lundi sur Twitter par la Suède, également signataire.

Non-paper by Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovenia, and Sweden on the outcome of and follow-up to the Conference on the Future of Europe pic.twitter.com/YMRd6SKcJI