DIRECT. Journée de l'Europe : Emmanuel Macron à Strasbourg et à Berlin pour relancer son engagement

Ce qu'il faut savoir

Il aura à cœur de défendre "l'affirmation des démocraties libérales" face au 9 mai de Vladimir Poutine. Le président de la République Emmanuel Macron, fraîchement réinvesti, se rend à Strasbourg, lundi 9 mai, pour la journée de l'Europe, où il doit prononcer un discours. Lors d'une cérémonie débutant à midi, le rapport final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, une consultation citoyenne, sera officiellement remis lundi aux présidents des trois institutions européennes : Roberta Metsola pour le Parlement, Ursula von der Leyen pour la Commission et Emmanuel Macron, la France assurant la présidence tournante du Conseil de l'UE jusqu'à fin juin. Suivez notre direct.

Un discours pour vanter une Europe plus puissante. Née d'une idée initiale du président français, la Conférence sur l'avenir de l'Europe a débuté très laborieusement il y a un an, entre un enthousiasme très limité de la part de certains et la crise sanitaire compliquant débats et rencontres. Dans l'hémicycle du Parlement européen, le discours d'Emmanuel Macron "vise(ra) à recevoir les propositions des citoyens et à poser un certain nombre d'enjeux dans le contexte de la guerre en Ukraine", avance l'Elysée.

Une visite à Berlin. Emmanuel Macron a également prévu de rencontrer Olaf Scholz vers 18 heures. Il s'agit du traditionnel premier voyage à l'étranger du chef d'Etat français depuis sa réélection, réservé au chancelier allemand, comme le veut la tradition. Un appui à l'amitié franco-allemande, afin de "symboliser l'Europe de la paix face à l'Europe de la guerre de Poutine", souligne-t-on à l'Elysée. Une rencontre à suivre en édition spéciale sur la canal 27, suivie d'une émission spéciale vconsacrée à l'Europe, de 20 heures à 21 heures agrémentée d'éclairages, regards croisés et décryptages pour déterminer les multiples enjeux qui attendent l’Europe dans les trente prochaines années.